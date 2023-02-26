Посольство России в ФРГ заявило о реакции немцев на танк у здания дипломатической миссии

Провокация с установкой танка около здания российского посольства в Берлине не нашла понимания немецких граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

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«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», — подчеркнули в посольстве.

Жители Берлина во время массовых акций выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине и не поддержали планы властей Германии поставлять оружие Киеву. Немцы украсили танк цветами, пишет Газета.ru.

В субботу, около российского посольства в Берлине появился подбитый на Украине танк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что акции, подобные берлинской, прошедшие в западных странах в годовщину начала СВО, сыграли против их организаторов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияАкцияПосольствоРоссийское ПосольствоТанкиБерлин
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