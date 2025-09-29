Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
В России зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с созданием поддельных рабочих чатов в популярных мессенджерах. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (ГК Softline) Кристина Буренкова.
По ее словам, злоумышленники формируют группы с названиями вроде «Отдел маркетинга» или «Срочное совещание», куда добавляют поддельные аккаунты, копирующие профили руководства, и настоящих сотрудников компании.
В таких чатах от имени «начальника» могут поступать просьбы срочно перевести деньги или предоставить доступ к конфиденциальным данным.
Эксперт рекомендовала пользователям мессенджеров ограничить возможность добавления в группы посторонними лицами и включить настройки приватности, позволяющие защитить аккаунт от подобных атак, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
- Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети
- «Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь
- Врач назвал способы замедлить старение человека
- У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
- Останина не поддержала отдельный праздник для защитниц Отечества
- «Оштрафовать за распитие!»: Милонов возмутился перформансом с водкой рэпера Xzibit
- СМИ: Дания мобилизовала резервистов после инцидентов с дронами
- Белый дом представил план Трампа по Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru