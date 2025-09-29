Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами

В России зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с созданием поддельных рабочих чатов в популярных мессенджерах. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (ГК Softline) Кристина Буренкова.

По ее словам, злоумышленники формируют группы с названиями вроде «Отдел маркетинга» или «Срочное совещание», куда добавляют поддельные аккаунты, копирующие профили руководства, и настоящих сотрудников компании.

В таких чатах от имени «начальника» могут поступать просьбы срочно перевести деньги или предоставить доступ к конфиденциальным данным.

Эксперт рекомендовала пользователям мессенджеров ограничить возможность добавления в группы посторонними лицами и включить настройки приватности, позволяющие защитить аккаунт от подобных атак, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РоссиянеМошенникиМессенджеры

