Посольство РФ призвало российских журналистов осторожно освещать выборы в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии на фоне массовых задержаний российских журналистов призвало работников СМИ к осторожности при освещении акций протестов в республике.

Ранее три российских журналиста вышли на свободу после задержания в Белоруссии. При этом местонахождение журналиста "Медузы" Максима Солопова не установлено до сих пор. Задержания журналистов из РФ произошли в ходе протестов в Минске. По данным белорусского МВД, милиция зaдержaлa около 3 тысяч человек.



"Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности, по возможности избегать массовых скоплений людей", - заявил РИА Новости в дипмиссии.