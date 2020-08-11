Посольство РФ призвало российских журналистов осторожно освещать выборы в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии на фоне массовых задержаний российских журналистов призвало работников СМИ к осторожности при освещении акций протестов в республике.

Ранее три российских журналиста вышли на свободу после задержания в Белоруссии. При этом местонахождение журналиста "Медузы" Максима Солопова не установлено до сих пор. Задержания журналистов из РФ произошли в ходе протестов в Минске. По данным белорусского МВД, милиция зaдержaлa около 3 тысяч человек.

"Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности, по возможности избегать массовых скоплений людей", - заявил РИА Новости в дипмиссии.

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В российском посольстве также напомнили, что работа журналистом без аккредитации нарушает белорусские законы. В дипмиссии отметили, что предпринимают все меры для установления местонахождения задержанных россиян.

Ранее «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК потребовал отпустить задержанных российских журналистов, освещавших выборы в республике.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПротестыВыборыАлександр Лукашенко
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