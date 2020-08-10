За журналистов, задержанных в Минске, вступились коллеги в Москве

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК требуют отпустить задержанных российских журналистов, освещавших выборы в республике. В ходе подавления выступлений протеста после закрытия избирательных участков власти Белоруссии пошли на применение силы в отношении журналистов, в том числе российских, «которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями», - говорится в обращении. Его авторы напоминают, что «еще накануне выборов прямо на улице Минска в жесткой форме были задержаны, а впоследствии депортированы из страны журналисты телеканала «Дождь». В ходе ночных столкновений были задержаны и избиты по меньшей мере пять журналистов российских СМИ, - указывается в документе. Выражая возмущение самим фактом применения силы к журналистам, авторы обращения требуют от властей Белоруссии предоставить исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и немедленно освободить.

Реакция российского МИДа на задержания наших журналистов в Белоруссии интересна в динамике. Сначала было заявлено об ожиданиях Москвы, что «власти Белоруссии с уважением относятся к работе сотрудников СМИ по выполнению своих редакционных заданий». При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит «Интерфакс», призвала работников СМИ «полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии». Позднее, вероятно, поняв, что выступать с такими советами более пристало белорусскому МВД, а не российскому МИДу, Захарова написала в соцсетях, что ровно пять лет возглавляет департамент информации и печати ведомства, и не ожидала, что будет в эту дату «заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии». По ее словам, многие журналисты «добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам: ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», - заключила Захарова.

Нельзя, впрочем, и потакать пренебрежительному отношению к своим гражданам в стране, которую в официальных заявлениях называют «братской». Произвол в отношении российских журналистов стал прямым следствием отсутствия должной (в смысле жесткой и не допускающей возражений) реакции на задержание по надуманным причинам трех с лишним десятков «ЧОПовцев Вагнера» за две недели до выборов. Пусть они и оказались в Белоруссии в результате провокации третьей стороны. Все-таки пора для таких случаев завести алгоритм реагирования с условной формулировкой «МИД уполномочен пригрозить». Вместо фейсбука Захаровой.

