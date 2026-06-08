Нидерланды вышли из британской программы подготовки солдат ВСУ
Нидерланды прекратили участие в британской инициативе Interflex по подготовке украинских военнослужащих. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства обороны королевства.
Военное ведомство напомнило, что страна присоединилась к программе в 2022 году и за это время подготовила 63 тысячи солдат для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В министерстве уточнили, что благодаря полученным знаниям Киев теперь способен самостоятельно обеспечивать базовое обучение своих бойцов.
Программа продолжит работу под британским руководством, однако фокус обучения сместится с базовой подготовки на специализированные навыки. В сообщении подчеркивается, что международная поддержка Украины сохраняется в полном объеме, но адаптирована под актуальные потребности украинской армии.
При этом Нидерланды сохраняют участие в европейской миссии EUMAM, в рамках которой продолжается военно-техническая помощь и тренировка украинских военнослужащих.
Ранее солдаты ВСУ лишились эстонских консервов из мяса убитых из-за чумы кабанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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