Нидерланды вышли из британской программы подготовки солдат ВСУ

Программа продолжит работу под британским руководством, однако фокус обучения сместится с базовой подготовки на специализированные навыки. В сообщении подчеркивается, что международная поддержка Украины сохраняется в полном объеме, но адаптирована под актуальные потребности украинской армии.

При этом Нидерланды сохраняют участие в европейской миссии EUMAM, в рамках которой продолжается военно-техническая помощь и тренировка украинских военнослужащих.

Ранее солдаты ВСУ лишились эстонских консервов из мяса убитых из-за чумы кабанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

