Посольство ФРГ не подтвердило информацию о встрече канцлера Шольца с Путиным
Посольство Германии в России не подтвердило информацию о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщает RT.
Ранее об этих планах написала газета Bild. По данным издания, Шольц намеревался обсудить с Путиным вопросы двусторонних отношений России и ФРГ.
«Мы не можем этого подтвердить», — заявили немецкие дипломаты. Однако 30 декабря Путин поздравил Шольца с Рождеством и Новым годом, а также выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.
Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали промедление властей ФРГ с запуском газопровода «Северный поток — 2» из-за Украины.
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