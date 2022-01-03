Посольство ФРГ не подтвердило информацию о встрече канцлера Шольца с Путиным

Посольство Германии в России не подтвердило информацию о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщает RT.

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Ранее об этих планах написала газета Bild. По данным издания, Шольц намеревался обсудить с Путиным вопросы двусторонних отношений России и ФРГ.

«Мы не можем этого подтвердить», — заявили немецкие дипломаты. Однако 30 декабря Путин поздравил Шольца с Рождеством и Новым годом, а также выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали промедление властей ФРГ с запуском газопровода «Северный поток — 2» из-за Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВстречаПосольствоФРГВладимир Путин
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