Жители Германии возмутились платой за транзит газа через Украину
Читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали промедление властей ФРГ с запуском газопровода «Северный поток — 2» из-за Украины.
Журналисты Der Spiegel написали об «усилении давления» на Германию со стороны РФ. Кроме того, в статье указывалось, что проект не устраивает США и Украину. При этом ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уже вторая нитка трубопровода полностью готова к эксплуатации. Однако в Германии не назвали более точные сроки запуска «Северного потока — 2».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию», - написал пользователь под ником Peter.
Другие пользователи напомнили, что «Северный поток-2» предлагает более дешевый маршрут, и то, что на строительство газопровода ранее было выдано разрешение соответствующего регулятора ФРГ.
Часть комментаторов подчеркнули, что канцлер Олаф Шольц должен напомнить главе МИД Германии Анналене Бербок, что она «является главой МИД Германии, а не США».
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