Телеграм: НАТО огрызается, Европа мерзнет, Минск ждет

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В понедельник главы комитетов по законодательству Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении понятия «пытки» и ужесточении ответственности за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания.

«Парламент с кнопкой» называет появление такого законопроекта закономерным:

«Даже в периоды войны, когда смерть человека становится будничным, рядовым событием, а сам человек – обезличенной тактической единицей, пытки остаются за гранью морали. Почему же тогда в мирное время в исправительных учреждениях такая практика сумела стать бытовой нормой, а законодательство даже не имело должной базы для преследования и наказания мучителей? Это просто уму непостижимо. Однако на фоне громких скандалов во ФСИН подготовка нового законопроекта о пытках стала безотлагательной необходимостью».

«Мейстер» полагает, что все будет зависеть от правоприменения:

«В законопроекте об ответственности за пытки глава комитета Госдумы по законодательству Крашенинников отмечает два ключевых момента: обозначение как субъекта сотрудников правоохранительных органов в целом, а не только следователей или дознавателей, что упрощает привлечение к ответственности сотрудников ФСИН, и перевод этого преступления в разряд особо тяжких. Последнее должно увеличить срок давности, что позволит, с точки зрения Крашенинникова, эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. Замысел сам по себе благой, но работать он сможет, на наш взгляд, только при существенных изменениях в контроле за деятельностью самой ФСИН. Текущая система себя явно дискредитировала, и сохраняя ее, надеяться на чудеса от изменений в уголовном кодексе не стоит. Впрочем, подождем, как будет менять работу ведомства недавно назначенный главой ФСИН Аркадий Гостев. Здесь от него будет зависеть очень многое».

Общественный деятель Сергей Карнаухов видит серьезные риски:

«Я очень боюсь, что этим законопроектом сломают возможность вербовочной работы в исправительных учреждениях и тактические схемы борьбы с криминальными авторитетами. По сути, вербовка – это склонение лица к даче показаний на своих товарищей по отряду, по камере, по криминальному миру. Что будет, если после попытки привлечения к сотрудничеству объект вербовки пойдет жаловаться? Как вербовать? Уговорами? Ну идите, попробуйте боевика обещанием пряников и сигарет уговорить работать на государство… Это серьезный законопроект. На кону оперативно-розыскная деятельность в системе исполнения наказаний! Без нее все рухнет! А это именно то, чего так хотят очень многие…»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда приветствует инициативу:

«Данная законодательная инициатива является здоровой и верной реакцией законодателя на подчас происходящее в российских исправительных учреждениях. Очевидно, что пытки в местах лишения свободы недопустимы ни с правовой, ни с нравственной точки зрения. Будем надеяться, что данный шаг будет способствовать укреплению уважения к человеческому достоинству лиц, находящихся в заключении. Стоит ли напоминать, что лишение свободы само по себе является суровым наказанием. Со своей стороны хотел бы обратить внимание на то, что священники Русской Православной Церкви давно несут служение во многих колониях, и убежден, что в ряде случаев это оказывает положительное влияние. Важно также, чтобы работа велась не только с заключенными, но и с личным составом исправительных учреждений, который не менее нуждается в пастырском окормленииф».

Законопроект стал реакцией на публикацию видеоархива об издевательствах над российскими заключенными. «Кремлёвская прачка» отмечает, что США в аналогичной ситуации сделали вид, что так и надо:

«В отличие от России, власти США вообще никак не среагировали на публикацию о пытках в американской пенитенциарной системе, получившую международный резонанс. В ответ на выход информации о пытках в багдадской тюрьме Абу-Грейб в паблик в 2002 Минюст США направил в Белый дом служебную записку, в которой оправдывал пытки подозреваемых в терроризме, содержащихся в тюрьмах за пределами американской территории. При этом понятие пыток стало суженным: например, Минюст США не счел пыткой воздействия, которое вызывают кратковременные или умеренные по своей остроте болевые ощущения».

