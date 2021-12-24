Телеграм: НАТО огрызается, Европа мерзнет, Минск ждет
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Большая пресс-конференция Владимира Путина
В четверг в Москве в очном формате прошла ежегодная пресс-конференция российского президента, на нее аккредитовались более 500 представителей СМИ. Почти четыре часа Путин отвечал на их вопросы.
«Суеверная Демократия» комментирует слова Путина о социальной политике:
«На большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о социальной ориентированности бюджета, Владимир Путин отметил, что основной целью мер поддержки пострадавших отраслей была поддержка людей и сохранение рабочих мест. <…> Стоит отметить, что благополучие обычных людей по-прежнему остается в главном фокусе внимания президента. Основные меры поддержки государства были направлены на самые незащищенные группы населения, был повышен МРОТ и прожиточный минимум, семьи с детьми и беременные женщины получали специальные выплаты».
«Медиакухня» недовольна некоторыми журналистами, задававшими вопросы:
«Все-таки в большой пресс-конференции Путина чересчур много элементов "Прямой линии": часто журналисты вместо того, чтобы задавать острые вопросы, практически просят помощи и поддержки для своих регионов / предприятий / социальной сферы. Хотелось бы, чтобы коллеги четче различали эти два формата».
«Мюсли вслух» из ответов Путина делают вывод о том, что жизнь налаживается:
«Впечатление от уже 17-й по счету большой пресс-конференции Владимира Путина можно выразить одним словом: нормализация. В отличие от прошлогодней, сосредоточенной на внутренней повестке, а в этой теме на последствиях пандемии коронавируса, нынешняя пресс-конференция была сбалансирована. Без темы борьбы с эпидемией не обошлось, однако она не была главной. Нашлось место и для внешней политики, и для экологии, и для многообразных социальных вопросов. Россия возвращается к норме – наверное, это главное».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет о жестких словах Путина о сдерживании НАТО:
«На сегодняшней ежегодной пресс-конференции Владимир Путин продолжил жесткую линию в отношении США и НАТО с требованием прекратить расширение североатлантического альянса на Восток. Очень важно, что он сказал об этом в ответ на вопрос американского издания Sky News про гарантии ненападения РФ на Украину. Торг очень жесткий и прямой, без паркетной дипломатии: мы больше не занимаемся сюсканиями и беготней с прокси-вариантами присутствия на Украине. Украина, ее судьба и суверенитет напрямую зависят от четкого и письменно гарантированного отказа НАТО продолжать расширение на Восток. Включен режим Realpolitik».
«Доктор прописал» обращает внимание на слова президента о вакцинации:
«Путин призвал с уважением относиться к противникам прививок и терпеливо объяснять им необходимость вакцинации. Бороться надо с правонарушениями. Президент назвал нечестной позицию политиков, которые "крутят хвостом" и ведут борьбу с вакцинацией ради повышения своих рейтингов. КПРФ Владимир Путин не назвал, но судя по реакции, все поняли, что речь про коммунистов».
Законопроект об ужесточении наказаний за пытки
В понедельник главы комитетов по законодательству Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении понятия «пытки» и ужесточении ответственности за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания.
«Парламент с кнопкой» называет появление такого законопроекта закономерным:
«Даже в периоды войны, когда смерть человека становится будничным, рядовым событием, а сам человек – обезличенной тактической единицей, пытки остаются за гранью морали. Почему же тогда в мирное время в исправительных учреждениях такая практика сумела стать бытовой нормой, а законодательство даже не имело должной базы для преследования и наказания мучителей? Это просто уму непостижимо. Однако на фоне громких скандалов во ФСИН подготовка нового законопроекта о пытках стала безотлагательной необходимостью».
«Мейстер» полагает, что все будет зависеть от правоприменения:
«В законопроекте об ответственности за пытки глава комитета Госдумы по законодательству Крашенинников отмечает два ключевых момента: обозначение как субъекта сотрудников правоохранительных органов в целом, а не только следователей или дознавателей, что упрощает привлечение к ответственности сотрудников ФСИН, и перевод этого преступления в разряд особо тяжких. Последнее должно увеличить срок давности, что позволит, с точки зрения Крашенинникова, эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. Замысел сам по себе благой, но работать он сможет, на наш взгляд, только при существенных изменениях в контроле за деятельностью самой ФСИН. Текущая система себя явно дискредитировала, и сохраняя ее, надеяться на чудеса от изменений в уголовном кодексе не стоит. Впрочем, подождем, как будет менять работу ведомства недавно назначенный главой ФСИН Аркадий Гостев. Здесь от него будет зависеть очень многое».
Общественный деятель Сергей Карнаухов видит серьезные риски:
«Я очень боюсь, что этим законопроектом сломают возможность вербовочной работы в исправительных учреждениях и тактические схемы борьбы с криминальными авторитетами. По сути, вербовка – это склонение лица к даче показаний на своих товарищей по отряду, по камере, по криминальному миру. Что будет, если после попытки привлечения к сотрудничеству объект вербовки пойдет жаловаться? Как вербовать? Уговорами? Ну идите, попробуйте боевика обещанием пряников и сигарет уговорить работать на государство… Это серьезный законопроект. На кону оперативно-розыскная деятельность в системе исполнения наказаний! Без нее все рухнет! А это именно то, чего так хотят очень многие…»
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда приветствует инициативу:
«Данная законодательная инициатива является здоровой и верной реакцией законодателя на подчас происходящее в российских исправительных учреждениях. Очевидно, что пытки в местах лишения свободы недопустимы ни с правовой, ни с нравственной точки зрения. Будем надеяться, что данный шаг будет способствовать укреплению уважения к человеческому достоинству лиц, находящихся в заключении. Стоит ли напоминать, что лишение свободы само по себе является суровым наказанием. Со своей стороны хотел бы обратить внимание на то, что священники Русской Православной Церкви давно несут служение во многих колониях, и убежден, что в ряде случаев это оказывает положительное влияние. Важно также, чтобы работа велась не только с заключенными, но и с личным составом исправительных учреждений, который не менее нуждается в пастырском окормленииф».
Законопроект стал реакцией на публикацию видеоархива об издевательствах над российскими заключенными. «Кремлёвская прачка» отмечает, что США в аналогичной ситуации сделали вид, что так и надо:
«В отличие от России, власти США вообще никак не среагировали на публикацию о пытках в американской пенитенциарной системе, получившую международный резонанс. В ответ на выход информации о пытках в багдадской тюрьме Абу-Грейб в паблик в 2002 Минюст США направил в Белый дом служебную записку, в которой оправдывал пытки подозреваемых в терроризме, содержащихся в тюрьмах за пределами американской территории. При этом понятие пыток стало суженным: например, Минюст США не счел пыткой воздействия, которое вызывают кратковременные или умеренные по своей остроте болевые ощущения».
Борис Грызлов станет послом РФ в Белоруссии
В среду комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии. В 2001-2003 годах Грызлов возглавлял министерство внутренних дел России, потом был депутатом трех созывов Госдумы, занимал пост спикера. Занимает высшие посты в руководстве «Единой России». Сейчас Грызлов представляет Россию в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.
«Темник» ждет серьезных изменений в отношениях с Белоруссией:
«Такое кадровое решение говорит о качественном изменении в отношениях между странами. Причем изменение произошло резкое. Нынешнего посла Евгения Лукьянова назначили только в марте. Можно предположить, что Грызлова отправят с особой интеграционной миссией. Среди слухов упоминают общий парламент двух стран».
«ПолитСатирКа» соглашается:
«Это может указывать на начало фазы глубокой интеграции в рамках создаваемого Союзного государства. Лукьянов был мягкой силой, Грызлов – политический тяжеловес. Для переходного периода, пожалуй, это лучшая кандидатура».
«Последний Инсайдер» утверждает, что Грызлов станет не просто послом России в Белоруссии:
«"Последним. Последним послом России в Белоруссии", – уточняет наш с вами друг из аппарата Союзного государства, – "Потому что довольно скоро взаимных послов России и Белоруссии не понадобится". Последний Инсайдер @LastOfRus констатирует, что на этапе финализации интеграционного процесса "вести борозду" доверили особенно "старому коню". Или волку? Ведь данный старожил русской политики раньше позиционировал себя девизом "Борис Грызлов грызет козлов" – что для задач слияния поглощением, согласитесь, звучит вполне актуально».
«Можем объяснить» считает, что переброска Грызлова с украинского направления на белорусское – плохой знак для Киева:
«Главного переговорщика России по Донбассу отправляют послом в Белоруссию. <…> И это очень плохой сигнал для Киева: уход с данной позиции влиятельной фигуры, давнего соратника Владимира Путина, означает, что в Кремле больше не видят смысла в продолжении контактов с украинским руководством. Объяснению чего посвятил целую статью зам Путина в Совбезе Дмитрий Медведев».
«Скипетр» делает кадровые прогнозы:
«В московских коридорах обсуждают вероятность назначения Валентины Матвиенко новым полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. В таком случае в кресло спикера Совета Федерации может переместиться губернатор Петербурга Александр Беглов».
Зарубежная реакция на предложения России о глобальной безопасности
В прошлую пятницу на сайте МИД РФ был опубликован российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Проект среди прочего предполагает отказ НАТО от расширения и ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Представители стран альянса начали выступать с заявлениями о том, что Москва не имеет права диктовать НАТО условия.
«Мышь в овощном» комментирует заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что у России нет никакого права указывать партнерам НАТО, что им делать:
«Уважаемые европейские соседи и партнеры! Объясните, пожалуйста, этой потерявшей берега фрау, на чем основано право России "указывать" что бы то ни было кому бы то ни было в вопросах, касающихся безопасности в нашей общей с вами Европе! Потому что если министр обороны Германии забыла, на чем основано это право, и сколько в свое время Россия заплатила за его обретение, то это – не только наша проблема. Но и ваша тоже. Вы-то хоть помните, почему? Или тоже забыли?»
Аналитик Александр Вознесенский в своем канале «Религия и политика. Александр Вознесенский» пишет, что нынешняя напряженность в России – это продолжение речи Владимира Путина на мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году:
«Напомню, тогда он заявил, что "для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна". Теперь мы уже видим, что США перестали быть "жандармом мира". И это уже свершившийся факт. На политической карте мира теперь кроме США есть еще целый ряд крупных игроков: ЕС, Россия, Китай. И именно как развитие этого вектора возникает вопрос о неприемлемости существования НАТО как "жандарма мира". Этот блок и его деятельность должны быть пересмотрены именно в рамках создавшихся процессов. Существование НАТО после падения США выглядит как пережиток прошлого, который всем теперь неудобен. Поэтому даже сами США создают с рядом стран новые военные блоки».
«Русский Демиург» объясняет нервозность Запада:
«На первый взгляд может показаться, что Россия блефует. Но Запад теперь вынужден думать об этом и прокачивать варианты. А вдруг не блеф? А вдруг русские реально перейдут к ракетам в Никарагуа, в Венесуэле и на Кубе? Сольются с Белоруссией? Установят ракеты в Калининграде? Всплывут в Арктике и на Северном полюсе? А если начнут даже подталкивать американцев отрезать нас от SWIFTа и после этого уйдут к китайцам? Зачистят сислибов и встанут с Китаем спина к спине на Тайване? Не ради Китая, а ради сокрушения США? Вдруг сделают? В США возьмут паузу, отвечать нам будут всякие мелкие прибалты. Если США втянутся в переговоры, то мы уже выиграли, потому что наша цель была не договориться (мы понимаем, что это нереально), а перевести тему с одного конфликта на другой. Более общий».
«Белый Филин» следит за британской прессой:
«А между тем, по данным Financial Times, члены НАТО "смирились с необходимостью" вести переговоры с Россией. Военные хотят "избежать прямого отказа" от предложений Москвы и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию". Но, как известно, не военные принимают решения, а политики. В ближайшее время будет понятно – сумели ли первые убедить вторых».
«Всевидящее око» удивляется позиции шведов:
«На предложения России НАТО по взаимным гарантиям безопасности отозвались шведы. Швеция в альянс не входит, тем не менее, министр обороны страны Петер Хультквист назвал российские требования неприемлемыми. Дескать, они создадут зону влияния России в Европе, которая Швеции не нужна. Наличие зоны влияния США в Европе главу шведского оборонного ведомства, следует полагать, вполне устраивает. Что ж...»
«Газпром» остановил поставки по газопроводу «Ямал – Европа»
Во вторник поставки газа через Польшу были приостановлены. Газопровод «Ямал – Европа» является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил, что «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны европейских стран. Цены на газ и электроэнергию в Европе бьют рекорды.
«Банкста» пишет о больших проблемах европейской экономики:
«Евросоюз на всех парах мчится к сильнейшему в своей истории энергетическому кризису, который сулит европейской экономике дальнейший разгон инфляции и полноценный промышленный спад. Цены на электроэнергию во Франции и Германии обновили исторические рекорды вслед за газовыми котировками, которые во вторник впервые в истории забрались выше $2000 за тысячу кубометров. Взлетев на 22% за день и 89% с начала декабря, январские фьючерсы на газ закрыли торги на бирже ICE у отметки $2100 после того, как "Газпром" остановил прокачку по трубопроводу "Ямал – Европа", оставляя Германию один на один с наступающим холодом и рекордно низкими запасами в ПХГ. Впрочем, стоимость электроэнергии растет быстрее газа. В Германии стоимость мегаватт-час взлетела на 30% за день и 114% с начала месяца, до рекордных 428 евро. Заводам и фабрикам становится не по карману электроэнергия. Так, в Германии в ноябре темпы роста цен на производителей достигли 19,1% год к году и стали рекордными с 1951 года. Рынок газа не ждет существенного снижения цен даже летом: газ фьючерсы на май и июнь стоят дороже $1000 за тысячу кубометров».
Ранее в ФРГ исключили сертификацию газопровода «Северный поток – 2» до июля 2022 года. Политолог Юрий Баранчик передает прогноз погоды:
«По вопросу открытия транзита газа через "Северный поток – 2" в дело вступают серьезные факторы – к снижению физического потока газа добавляется и фактор русского Деда Мороза. Физический поток газа в Германию по "Ямалу – Европе" формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). По состоянию на текущий момент газ по трубе не поступает. <…> Согласно прогнозу погоды, первого января 2022 года на большей части территории ЕС морозы от -10 до -30 градусов».
«АДЕКВАТ» интересуется логикой европейских управленцев:
«Элиты в европах прямо сейчас проходят очень жесткий, баллов на 9-10 по Бофорту, экзамен по предмету "кризисный менеджмент". Тому самому предмету, кстати, который у нас прошит в генотипе многих десятков поколений. Так что оценить ответ сможем не только в целом, но и во всех нюансах. Но для нас здесь важно даже не столько то, как они справятся с этим экзаменом как таковым. Нам интереснее, что косвенным образом сейчас оценивается общая вменяемость и дееспособность их элит. Уровень которых не может быть одним в одном вопросе и качественно иным – в прочих, включая и такой насущный, как, например, управление конфликтом. И мнение об этом уровне сейчас будет формироваться самой что ни на есть практической практикой».
Сенатор Алексей Пушков отмечает, что логику демонстрирует хотя бы Италия:
«В ситуации антироссийской одержимости в ряде стран Европы весьма трезво оценил ситуацию премьер Италии Марио Драги. Европа, сказал он, находится не в том положении, чтобы вводить санкции против российского газа. Казалось бы, это очевидно, но в других европейских столицах – при цене газа выше 2000 долл. – по-прежнему твердят, что нужно больше ветряков ставить и срочно переходить на "зеленую энергетику". А Россию еще раз наказать. Заявление Драги – это вежливое напоминание о непродуманности (мягко говоря) таких призывов».
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