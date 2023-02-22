Посол в Великобритании Келин исключил применение Россией ядерного оружия на Украине

Москва не собирается применять оружие массового поражения в ходе конфликта на Украине, заявил в интервью радиостанции LBC посол России в Великобритании Андрей Келин.

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Дипломат напомнил, что в российской доктрине применение оружия массового поражения возможно лишь в случае ядерной атаки на РФ или наличия угрозы существованию страны.

Конфликт на Украине ни под одну из этих категорий не подпадает, подчеркнул Келин.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля объявил о приостановке участия РФ в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Совет Федерации в среду, 22 февраля, единогласно одобрил инициативу главы государства, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияЯдерное Оружие
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