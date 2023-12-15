Посол США в России посетила в СИЗО Гершковича

В посольстве отметили, что Гершков сохраняет бодрость и выразил благодарность за помощь своей семье, друзьям и всем, кто следит за происходящим с ним на протяжении более чем 250 дней.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным продление ареста Гершковича и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы его адвокатов. Журналист останется в СИЗО до 30 января.

Кроме того, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва ведёт с Вашингтоном диалог по вопросу обмена Гершковича и его соотечественника Пола Уилана.

