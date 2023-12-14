Нарышкин: Россия ведет диалог с США по вопросу обмена Гершковича и Уилана

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва ведёт с Вашингтоном диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает РИА Новости.

Глава Госдепа США поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом

Выступая на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске, он указал, что по договоренности с США российская сторона не комментирует подробности.

«Сожалею, что США в лице госдепартамента не выполнили эту договоренность», - заключил Нарышкин.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтона направил Москве новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но оно было отвергнуто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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