Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича

Решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении американского журналиста было принято Лефортовским районным судом столицы 28 ноября.

Апелляционные жалобы адвокатов Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Таким образом обвиняемый в шпионаже Гершкович останется в СИЗО до 30 января 2024 года.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтона направил Москве новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но оно было отвергнуто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

