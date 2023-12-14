Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича
Мосгорсуд признал законным продление ареста сотруднику издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает ТАСС.
Решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении американского журналиста было принято Лефортовским районным судом столицы 28 ноября.
Апелляционные жалобы адвокатов Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Таким образом обвиняемый в шпионаже Гершкович останется в СИЗО до 30 января 2024 года.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтона направил Москве новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но оно было отвергнуто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru