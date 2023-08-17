Глава Госдепа США поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом
Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с американцем Полом Уиланом, который осужден в России за шпионаж, сообщает CNN.
По данным телеканала, госсекретарь призвал Уилана «сохранять веру». Дипломат указал, что американские власти делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его домой.
Каким именно образом была установлена связь с Блинкеном – не сообщается.
Ране официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сами не включили американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, в обмен заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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