Глава Госдепа США поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом

Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с американцем Полом Уиланом, который осужден в России за шпионаж, сообщает CNN.

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По данным телеканала, госсекретарь призвал Уилана «сохранять веру». Дипломат указал, что американские власти делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его домой.

Каким именно образом была установлена связь с Блинкеном – не сообщается.

Ране официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сами не включили американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, в обмен заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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