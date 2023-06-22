Посол России в Лондоне: не исключены ответные меры в случае нанесения удара по Крыму
В случае нанесения Украиной удара по Крыму не исключены ответные меры, заявил в эфире Sky News посол России в Лондоне Андрей Келин.
По его словам, Киев должен принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны Москвы при нанесении ударов по полуострову.
Как отметил дипломат, российские войска находятся на территории, официально признанной частью РФ. Келин также указал, что проблемой является не сама Украина, а украинское правительство, которое заняло жесткую антироссийскую позицию, что и является причиной конфликта.
Ранее Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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