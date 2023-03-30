Посол РФ в Лондоне Келин: участие Британии в конфликте на Украине исключать нельзя

Участие в будущем Великобритании в конфликте на Украине исключать нельзя. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает RTVI.

По его словам, Британия, поставками оружия, обучением украинских военных, всё больше погружается в состояние войны.