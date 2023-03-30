Посол РФ в Лондоне Келин: участие Британии в конфликте на Украине исключать нельзя

Участие в будущем Великобритании в конфликте на Украине исключать нельзя. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает RTVI.

По его словам, Британия, поставками оружия, обучением украинских военных, всё больше погружается в состояние войны.

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По мнению дипломата, новое правительство Соединенного королевства считает своей задачей полную изоляцию России.

Он также отметил, что у Москвы и Лондона сейчас нет никакого диалога, как было в прошлом, что делает невозможным обсуждение наиболее острых вопросов.

Ранее, как сообщала НСН, в российском посольстве в Великобритании заявили, что Лондон сфабриковал отравление Скрипалей для подготовки к конфронтации с Москвой.

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Фото: rus.rusemb.org.uk
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