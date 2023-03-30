Посол РФ в Лондоне Келин: участие Британии в конфликте на Украине исключать нельзя
Участие в будущем Великобритании в конфликте на Украине исключать нельзя. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает RTVI.
По его словам, Британия, поставками оружия, обучением украинских военных, всё больше погружается в состояние войны.
По мнению дипломата, новое правительство Соединенного королевства считает своей задачей полную изоляцию России.
Он также отметил, что у Москвы и Лондона сейчас нет никакого диалога, как было в прошлом, что делает невозможным обсуждение наиболее острых вопросов.
Ранее, как сообщала НСН, в российском посольстве в Великобритании заявили, что Лондон сфабриковал отравление Скрипалей для подготовки к конфронтации с Москвой.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Дюков: РФС поддержит возвращение пива на стадионы
- В США рассказали о четырех кибермиссиях в поддержку Украины
- США предоставили Украине 400 млн долларов на восстановление энергосистемы
- Актриса Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля круглая
- Пригожин назвал число совершенных бывшими бойцами ЧВК «Вагнер» преступлений
- Посол РФ в Лондоне Келин: участие Британии в конфликте на Украине исключать нельзя
- Российский автотурист провалился под лед на Байкале
- Захарова заявила, что присоединение Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе
- Глава МАГАТЭ сообщил о возможном визите в Россию
- Заявление в полицию поступило на представителей УПЦ в Киево-Печерской лавре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru