Посол РФ заявил, что конфликт на Украине можно завершить «уже завтра»
Россия может положить конец конфликту на Украине «уже завтра». Как пишет RT, об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
По его словам, это станет возможным, если «европейцы и НАТО, которые поставляют Киеву вооружения и финансируют его, «перестанут тормозить мирный процесс и препятствовать диалогу».
«Поэтому я думаю, что вопрос о завершении конфликта на самом деле следует задавать европейцам и украинцам. Мы готовы сделать это немедленно», - заключил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России предпочтительно было бы урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол РФ заявил, что конфликт на Украине можно завершить «уже завтра»
- Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане
- Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
- Модный «передоз»: Врач предупредила об опасных веществах в чае матча
- Песков: Запроса на телефонный разговор Путина и Трампа не было
- В Красногорске более 100 авто получили повреждения при обрушении колонны «Снежкома»
- Джефф Монсон захотел участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году
- ВС России освободили Новоуспеновское в Запорожской области
- В Дагестане начали штрафовать за публикации о беспилотниках
- Востоковед предсказал новую войну Израиля с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru