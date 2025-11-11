По его словам, это станет возможным, если «европейцы и НАТО, которые поставляют Киеву вооружения и финансируют его, «перестанут тормозить мирный процесс и препятствовать диалогу».

«Поэтому я думаю, что вопрос о завершении конфликта на самом деле следует задавать европейцам и украинцам. Мы готовы сделать это немедленно», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России предпочтительно было бы урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

