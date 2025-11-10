Песков: Ситуация на фронтах для Украины будет ухудшаться изо дня в день

Европейские политики, которые считают, что Украина может завершить конфликт военными средствами, глубоко заблуждаются. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

«Она красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить условия для сдачи в плен украинских военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».

