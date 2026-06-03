Посол РФ в Молдавии: Все больше молодежи хотят получить российское гражданство
Все больше граждан Молдавии хотят получить российское гражданство, особенно растет спрос среди молодежи, сказал Олег Озеров.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров рассказал о растущем спросе на получение гражданства РФ среди молодежи республики.
В мае Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России жителей Приднестровья. За неделю после подписания указа в очередь записалось более 36 тысяч человек. Озеров отметил, что власти Молдавии пытались отрицать растущий спрос на получение российского гражданства жителями республики.
«Мы видим колоссальный интерес, особенно со стороны молодежи. Сначала у властей была стадия отрицания, говорили: "Да нет, какие десятки тысяч? Это невозможно!" Потом наконец пришло понимание, что российское посольство говорит правду. Тогда выдвинули тезис, что якобы пенсионеры хотят получить надбавку к пенсии. Но в этом, к слову, нет ничего плохого. Это один из мотивов, но пенсионеры все равно не главная категория. 46 тысяч пенсионеров уже получают российские пенсии, а 150 тысяч получают надбавки к пенсиям. Это помогает им выжить. И что в этом плохого? Это еще раз подчеркивает заботу России о своих гражданах, которые находятся за рубежом», — цитирует Озерова спецкор НСН.
По его словам, Молдавия находится на геополитическом перекрестке: с одной стороны — давление со стороны Евросоюза, с другой — реальные настроения граждан, которые зачастую ориентированы на добрососедство и прагматичное сотрудничество с Россией.
«Сегодня есть позиция Евросоюза, который подталкивает молдавские власти к конфронтации с РФ. Мы эту линию не принимаем. Мы зачастую даже не отвечаем на эти провокационные действия, потому что считаем, что будущее за позицией народов. Нам нужен диалог на уровне общественной дипломатии. Народы хотят дружить. Я не отрицаю, что есть часть общества, которая хотела бы реинтегрироваться с Румынией, но огромное количество людей все же не хотят. Многие желают сохранения независимости и суверенитета Республики Молдова, не хотят ее поглощения другими государствами. Также люди настроены на развитие добрососедских и конструктивных экономические выгодных отношений с нашей страной», — добавил Озеров на полях ПМЭФ.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев объяснял НСН, почему сценарий объединения Молдавии с Румынией губителен для республики.
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