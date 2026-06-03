По его словам, Молдавия находится на геополитическом перекрестке: с одной стороны — давление со стороны Евросоюза, с другой — реальные настроения граждан, которые зачастую ориентированы на добрососедство и прагматичное сотрудничество с Россией.



«Сегодня есть позиция Евросоюза, который подталкивает молдавские власти к конфронтации с РФ. Мы эту линию не принимаем. Мы зачастую даже не отвечаем на эти провокационные действия, потому что считаем, что будущее за позицией народов. Нам нужен диалог на уровне общественной дипломатии. Народы хотят дружить. Я не отрицаю, что есть часть общества, которая хотела бы реинтегрироваться с Румынией, но огромное количество людей все же не хотят. Многие желают сохранения независимости и суверенитета Республики Молдова, не хотят ее поглощения другими государствами. Также люди настроены на развитие добрососедских и конструктивных экономические выгодных отношений с нашей страной», — добавил Озеров на полях ПМЭФ.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев объяснял НСН, почему сценарий объединения Молдавии с Румынией губителен для республики.