Додон предложил Молдавии отказаться от антироссийских санкций
Для Молдовы экономически выгоднее сохранять сотрудничество с Россией, а не Евросоюзом, заявил спецкору НСН Игорь Додон.
Молдова не выживет без сотрудничества с Россией, а шансов развивать экономику с Евросоюзом у республики нет, заявил специальному корреспонденту НСН председатель партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Экономически Молдова не может выжить без экономического сотрудничества с Россией. Если мы будем развивать нашу экономику на основе ресурсов из Евросоюза, которые стоят намного дороже, то конкурентоспособность у наших товаров будет низкая, у нас не будет шансов. Поэтому с экономической точки зрения нам нужна Россия, нам нужно СНГ. Это безусловно! Нам нужен экономический нейтралитет, мы не должны вводить санкции. Вот, например, Грузия отказалась от введения санкция, и у них экономика растёт. Что произошло с другими странами, вы сами видите», — отметил политик.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев объяснял НСН, почему сценарий объединения Молдавии с Румынией губителен для республики.
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