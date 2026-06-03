Додон предложил Молдавии отказаться от антироссийских санкций

Для Молдовы экономически выгоднее сохранять сотрудничество с Россией, а не Евросоюзом, заявил спецкору НСН Игорь Додон.

Молдова не выживет без сотрудничества с Россией, а шансов развивать экономику с Евросоюзом у республики нет, заявил специальному корреспонденту НСН председатель партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Экономически Молдова не может выжить без экономического сотрудничества с Россией. Если мы будем развивать нашу экономику на основе ресурсов из Евросоюза, которые стоят намного дороже, то конкурентоспособность у наших товаров будет низкая, у нас не будет шансов. Поэтому с экономической точки зрения нам нужна Россия, нам нужно СНГ. Это безусловно! Нам нужен экономический нейтралитет, мы не должны вводить санкции. Вот, например, Грузия отказалась от введения санкция, и у них экономика растёт. Что произошло с другими странами, вы сами видите», — отметил политик.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев объяснял НСН, почему сценарий объединения Молдавии с Румынией губителен для республики.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияМолдавия

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