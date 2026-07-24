Большая часть россиян отказалась работать за «серую» зарплату

Издание ссылается на результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которому на подобные условия согласны 35% опрошенных. Отмечается, что в январе текущего года число противников и согласных составляло 42% и 33%, соответственно.

Большую готовность работать по «серой» схемы выразили мужчины (43% против 29% у женщин), молодёжь до 35 лет (34% против 37% у старшего поколения) и люди с высшим образованием (36% против 33% у окончивших средние профессиональные учебные заведения).

Кроме того, на зарплату в конверте чаще соглашаются граждане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц (43%), нежели те, кто ежемесячно получает до 100 тысяч рублей (31%).

Ранее в Росстате выяснили, что разрыв в уровне доходов между регионами России достиг рекордных 203 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

