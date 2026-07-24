Японские спецслужбы вели слежку за замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным и еще десятком российских граждан на Дальнем Востоке, среди которых числятся ученые и бизнесмены, передает канал Mash. Об этом стало известно после утечки файлов со взломанного рабочего компьютера дипломата Акахора Рюити, который трудился в диппредставительстве в Южно-Сахалинске. Прелин напомнил, что сбором данных для разведки может заниматься кто угодно, включая дипломатов.

«В первую очередь разведкой занимаются кадровые сотрудники разведки, офицеры разведки, которые работают под прикрытием, и они могут выдавать себя за кого угодно. И второе — это привлеченные ими люди, агенты, доверенные лица. Человек выполняет свои основные обязанности и параллельно работает на разведку, выполняя какие-то задания. В целом по России они в основном работают там, где есть посольства. В Москве активно спецслужбы работают. А на Дальнем Востоке у них (японцев. - Прим. НСН) три консульства — во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. И там под прикрытием работают разведчики, либо агентура разведки. Южный Сахалин — это бывшая территория Японии, они очень ревниво к этому относятся. Там много этнических японцев до сих пор живет, их потомки. Японцы туда ездят на экскурсии, к родственникам, на могилы своих предков — разные причины находят. И ведут разведку все время», — объяснил он.

Собеседник НСН отметил, что на Дальнем Востоке японскую разведку может интересовать любая информация, особенно, касающаяся оборонной сферы.