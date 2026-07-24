Экс-разведчик раскрыл, как работают японские спецслужбы в РФ
Сотрудники разведки могут выдавать себя за кого угодно, а также привлекать к сбору данных других людей, заявил НСН Игорь Прелин.
Внимание японской разведки к Дальнему Востоку неудивительно, а в область их интересов входит все, от экономики до ВПК, при этом заниматься слежкой может кто угодно, вплоть до туристов, объяснил НСН полковник КГБ в отставке Игорь Прелин.
Японские спецслужбы вели слежку за замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным и еще десятком российских граждан на Дальнем Востоке, среди которых числятся ученые и бизнесмены, передает канал Mash. Об этом стало известно после утечки файлов со взломанного рабочего компьютера дипломата Акахора Рюити, который трудился в диппредставительстве в Южно-Сахалинске. Прелин напомнил, что сбором данных для разведки может заниматься кто угодно, включая дипломатов.
«В первую очередь разведкой занимаются кадровые сотрудники разведки, офицеры разведки, которые работают под прикрытием, и они могут выдавать себя за кого угодно. И второе — это привлеченные ими люди, агенты, доверенные лица. Человек выполняет свои основные обязанности и параллельно работает на разведку, выполняя какие-то задания. В целом по России они в основном работают там, где есть посольства. В Москве активно спецслужбы работают. А на Дальнем Востоке у них (японцев. - Прим. НСН) три консульства — во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. И там под прикрытием работают разведчики, либо агентура разведки. Южный Сахалин — это бывшая территория Японии, они очень ревниво к этому относятся. Там много этнических японцев до сих пор живет, их потомки. Японцы туда ездят на экскурсии, к родственникам, на могилы своих предков — разные причины находят. И ведут разведку все время», — объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что на Дальнем Востоке японскую разведку может интересовать любая информация, особенно, касающаяся оборонной сферы.
«И экономика, и оборонные предприятия, и воинские части, и военные учения, и вооружение — их интересует все. Они интересуются железными дорогами, перевозками: что возят, сколько и куда. Япония сейчас находится в активной стадии, она перевооружается, уже даже ядерное оружие собственное хочет завести, что им же запрещено было после окончания Второй мировой войны. Они сейчас стремятся в Совет Безопасности попасть, постоянными членами хотят быть, а их туда не берут даже рядовыми членами. Это все по решениям послевоенных трибуналов зафиксировано в мирных договорах с Японией и Германией. Японии по мирному договору разрешено было иметь силы самообороны — не армию. Они сейчас все эти положения уже нарушили, они фактически уже создали многочисленную армию с современным вооружением. Поэтому на Дальнем Востоке их интересует все», — отметил Прелин.
Он добавил, что и российскую разведку в Японии интересуют разные сферы — от взаимодействия с США до научных разработок.
«Нас интересует, как Япония вооружается, как сотрудничает с Америкой, что Штаты там собираются делать. Экономика и наука интересует, у нас есть такое направление — научно-техническая разведка. Япония продвинутая, развитая страна, они сейчас искусственным интеллектом активно занимаются, у них очень сильная наука, электроника и прочее. Это страна из первой десятки мировой. По экономике они сейчас четвертое-пятое-шестое место занимают. Мы их обошли чуть-чуть буквально, но в любой момент они снова могут нас обойти», — добавил Прелин.
Ранее западные СМИ сообщали об усилении агентурной сети спецслужб в Японии, передает «Радиоточка НСН».
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