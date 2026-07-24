Британские миллионеры попросили нового премьера повысить им налоги
Британские миллионеры написали новому премьер-министру Энди Бёрнему письмо, в котором предложили повысить налоги для богатых. Как пишет The Guardian, подписи под обращением поставили 120 человек.
Свою инициативу богачи назвали «Платим с гордостью» (Proud to pay). В письме они указали, что любят Великобританию и желают ей процветания, для чего нужны инвестиции.
В числе тех, кто подписал письмо - экс-капитан сборной Англии по футболу Гари Линекер, музыкант Брайан Ино, актриса Джулия Дэвис, кинорежиссёр Брайан Кетис и другие. Они подчеркнули, что поднять налоги нужно именно для богатых, а не для простых людей, которые «каждый день идут на работу, чтобы заработать себе на жизнь».
«Один из главных неиспользуемых источников капитала находится именно у нас — в богатстве, которое сегодня практически не облагается налогами. Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить», - говорится в документе.
Авторы обращения также указали, что налог в 2% на состояние свыше 10 млн стерлингов поддерживают 80% британских миллионеров. По их подсчётам, это может принести Великобритании 24 млрд фунтов стерлингов в год.
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