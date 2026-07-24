Британские миллионеры попросили нового премьера повысить им налоги

Свою инициативу богачи назвали «Платим с гордостью» (Proud to pay). В письме они указали, что любят Великобританию и желают ей процветания, для чего нужны инвестиции.

В числе тех, кто подписал письмо - экс-капитан сборной Англии по футболу Гари Линекер, музыкант Брайан Ино, актриса Джулия Дэвис, кинорежиссёр Брайан Кетис и другие. Они подчеркнули, что поднять налоги нужно именно для богатых, а не для простых людей, которые «каждый день идут на работу, чтобы заработать себе на жизнь».

«Один из главных неиспользуемых источников капитала находится именно у нас — в богатстве, которое сегодня практически не облагается налогами. Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить», - говорится в документе.

Авторы обращения также указали, что налог в 2% на состояние свыше 10 млн стерлингов поддерживают 80% британских миллионеров. По их подсчётам, это может принести Великобритании 24 млрд фунтов стерлингов в год.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев заявил, что россияне могут продавать свой урожай без уплаты налогов, но для этого необходимо соблюсти ряд условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

