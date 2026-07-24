«Чисто скуфская история»: Кому понравится продолжение перезапуска «Клиники»

Приколы и фразочки из старой «Клиники» сохранятся, однако копировать «в ноль» культовый сериал его создатели новой версии не будут, предположил в эфире НСН Роман Григорьев.

Перезапуск американского сериала «Клиника», популярного 15-20 лет назад, не будет интересен зумерам, в отличие от их родителей, заявил в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.

Первый сезон сериала «Клиника» вышел в 2001 году, а девятый - в 2009-2010-м, после чего наступил длительный перерыв. Перезапустили «Клинику» в 2026 году, когда вышел 10-й сезон. Создатели сериала сообщили в середине июля о начале съемок второго сезона «перезапуска». Григорьев описал целевую аудиторию этой картины.

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«Этот сериал будут смотреть, скорее всего, те, кто его любил раньше. Зумерам будет непонятно, зачем смотреть фильм про каких-то старых перцев. Думаю, они вообще не понимают, о чем там речь. Это сериал для их пап и мам, это чисто скуфская история. Те, кому понравился первый сезон возрожденной "Клиники", будут снова торопиться и опаздывать домой, чтобы это посмотреть, замирать с тарелкой перед экраном, ронять сосиску на шорты и с открытым ртом смотреть на любимых героев», - предположил кинокритик.

При этом, по его мнению, создатели новой версии «Клиники» не будут пытаться копировать старый сериал.

«Я не думаю, что они будут ноль в ноль копировать, потому что, во-первых, актеры постарели. Соответственно, это не может быть решено полностью в стилистике оригинала, но какие-то характерные для конкретно этого сериала приколы, ходы, фразочки, стиль общения и манеры героев сохранятся и будут узнаваемыми», - заключил собеседник НСН.

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея», мировая премьера которого состоялась 17 июля, уже за первый уикенд заработал 264,1 млн долларов, что стало рекордом в карьере знаменитого режиссера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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