Перезапуск американского сериала «Клиника», популярного 15-20 лет назад, не будет интересен зумерам, в отличие от их родителей, заявил в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.

Первый сезон сериала «Клиника» вышел в 2001 году, а девятый - в 2009-2010-м, после чего наступил длительный перерыв. Перезапустили «Клинику» в 2026 году, когда вышел 10-й сезон. Создатели сериала сообщили в середине июля о начале съемок второго сезона «перезапуска». Григорьев описал целевую аудиторию этой картины.