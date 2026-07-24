Набиуллина назвала временным текущее ускорение роста

Текущее ускорение роста цен в России в Центробанке рассматривают, как временное. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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По её словам, текущей жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для того, чтобы инфляцию замедлить.

«Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивой инфляции она снизилась с двухзначных темпов до 4-5%», - добавила глава Центробанка.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля ускорилась до 5,84%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:Рост ЦенИнфляцияЦентробанкЭльвира Набиуллина

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