Набиуллина назвала временным текущее ускорение роста
Текущее ускорение роста цен в России в Центробанке рассматривают, как временное. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, текущей жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для того, чтобы инфляцию замедлить.
«Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивой инфляции она снизилась с двухзначных темпов до 4-5%», - добавила глава Центробанка.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля ускорилась до 5,84%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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