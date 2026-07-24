Набиуллина назвала временным текущее ускорение роста

По её словам, текущей жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для того, чтобы инфляцию замедлить.

«Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивой инфляции она снизилась с двухзначных темпов до 4-5%», - добавила глава Центробанка.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля ускорилась до 5,84%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».