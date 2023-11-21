Посол РФ Антонов: Новый пакет помощи Украине - успокоительная пилюля для Зеленского
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отреагировал на сообщения о выделении Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву, сообщает посольство РФ в США.
Дипломат назвал новую поставку оружия «успокоительной пилюлей» для украинского лидера Владимира Зеленского, которую приготовили заокеанские «благодетели». Антонов указал, что «смертоносный подарок» был анонсирован накануне юбилея «евромайдана» – 21 ноября. Посол отметил, что американские власти дали понять Украине, что она все еще «в игре» и на нее до сих пор делают ставки.
Ранее Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru