ФРГ увеличит помощь Украине в 2024 году
Запад собирается увеличить помощь Украине, несмотря на кризисы и конфликты во всем мире. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Министр подчеркнула, что поддержка не только продолжится, но будет развиваться и увеличиваться, в том числе со стороны ФРГ.
По словам Бербок, это касается в том числе анонсированного ранее пакета зимней помощи, в рамках которого Германия и ряд других стран уже поставили Украине дополнительные системы ПВО. «На следующий год наша помощь будет значительно расширена», - сказала глава германского МИД.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, а также реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро предлагается направить Киеву в виде грантов и кредитов.
Ранее сегодня глава вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж намерен отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов. По его словам, французские власти хотят предложить Украине покупать новые вооружения у предприятий Франции за счет специально выделенных на это средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru