ФРГ увеличит помощь Украине в 2024 году

Запад собирается увеличить помощь Украине, несмотря на кризисы и конфликты во всем мире. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

Министр подчеркнула, что поддержка не только продолжится, но будет развиваться и увеличиваться, в том числе со стороны ФРГ.

По словам Бербок, это касается в том числе анонсированного ранее пакета зимней помощи, в рамках которого Германия и ряд других стран уже поставили Украине дополнительные системы ПВО. «На следующий год наша помощь будет значительно расширена», - сказала глава германского МИД.