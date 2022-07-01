Посол намерена обсудить с властями вопрос закрытия посольства РФ в Софии

В специальном обращении российского дипломата к болгарским гражданам говорится, что это связано с действиями МИД Болгарии, которое проигнорировало ноту с требованием отменить высылку из страны 70 сотрудников российских загранучреждений.

«В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова», - заключила дипломат.

Ранее Митрофанова заявила, что из-за высылки 70 российских дипломатов дипломатические отношения между Болгарией и Россией могут быть разорваны. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, в свою очередь, отметил, что не принимал лично такого решения.