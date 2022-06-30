Посол России в Софии предупредила о возможности разрыва дипотношений с Болгарией

Дипломатические отношения между Болгарией и Россией могут быть разорваны из-за высылки 70 российских дипломатов из страны. Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью болгарскому телеканалу BNT.

«Дипломатические отношения могут быть даже разорваны! Москва примет решение», — отметила дипломат.

Митрофанова уточнила, что позиция России по данному вопросу еще не сформирована, однако напомнила, что в Кремле считают действия властей Болгарии «беспрецедентными». В среду 30 июня Митрофанова потребовала от МИД Болгарии отменить принятое решение.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не принимал лично решение о высылке из страны 70 российских дипломатов.

