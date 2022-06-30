Премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов

По словам политика, соответствующие шаги был предприняты на основе трех отчетов агентства госбезопасности Болгарии (ДАНС). Кроме того, власти приняли во внимание доклад МИД страны, в дальнейшем решение принял совет безопасности при правительстве республики, пишет РИА ФАН.

В преддверии закрытых слушаний в парламенте на тему высылки российских дипломатов Петков выразил надежду, что депутаты «убедятся в том, что высылка была длительным процессом, который был запущен еще в марте».

Ранее Болгария приняла решение выслать 70 российских дипломатов. Российское посольство в республике заявило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генконсульств в Варне и Русе, пишет Ura.ru.

