Премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не принимал лично решение о высылке из страны 70 российских дипломатов. Об этом сообщает BTA.

«По заказу внешних сил». Захарова прокомментировала высылку из Болгарии российских дипломатов

По словам политика, соответствующие шаги был предприняты на основе трех отчетов агентства госбезопасности Болгарии (ДАНС). Кроме того, власти приняли во внимание доклад МИД страны, в дальнейшем решение принял совет безопасности при правительстве республики, пишет РИА ФАН.

В преддверии закрытых слушаний в парламенте на тему высылки российских дипломатов Петков выразил надежду, что депутаты «убедятся в том, что высылка была длительным процессом, который был запущен еще в марте».

Ранее Болгария приняла решение выслать 70 российских дипломатов. Российское посольство в республике заявило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генконсульств в Варне и Русе, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДипломатыВысылкаБолгария
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