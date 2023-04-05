Посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Риторическим приёмом и «не более того», назвал заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем посол КНР в Европейском союзе Фу Цун. Такую позицию он озвучил перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передаёт The New York Times.

Таким образом дипломат прокомментировал соответствующую декларацию президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Как подчеркнул Фу Цун, критики неправильно интерпретируют подобного рода заявления, которые «всего лишь, риторика».

Посол КНР в ЕС также ещё раз отметил, что Пекин не поддерживает специальную военную операцию России на Украине и не признаёт Крым российским. Точно также Китай не считает российскими новые территории, объявленные Москвой присоединёнными осенью 2022 года.

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Как сообщает НСН, сегодня в Пекин с трёхдневным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Также в столицу Китая приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для трехсторонней встречи с участием лидеров Франции и КНР.

При этом китайский дипломат пояснил, что Пекин не выступает с осуждением спецоперации, поскольку понимает озабоченности России и обвинения в адрес НАТО в плане национальной безопасности. По словам Фу Цуна, в КНР осознают, что «истинные причины» сложнее, чем говорят лидеры западных стран.

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ФОТО: РИА Новости
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