Посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Риторическим приёмом и «не более того», назвал заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем посол КНР в Европейском союзе Фу Цун. Такую позицию он озвучил перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передаёт The New York Times.

Таким образом дипломат прокомментировал соответствующую декларацию президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Как подчеркнул Фу Цун, критики неправильно интерпретируют подобного рода заявления, которые «всего лишь, риторика».

Посол КНР в ЕС также ещё раз отметил, что Пекин не поддерживает специальную военную операцию России на Украине и не признаёт Крым российским. Точно также Китай не считает российскими новые территории, объявленные Москвой присоединёнными осенью 2022 года.