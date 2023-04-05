Макрон прибыл с визитом в Китай

Отмечается, что лайнер Макрона приземлился в китайской воздушной гавани «Шоуду» после полудня по пекинскому времени. Визит президента Франции в Китай продлится три дня. Он посетит Пекин и Гуанчжоу, находящийся в южной провинции Гуандун.

Макрон пригласил в поездку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, однако она примет участие лишь в трехсторонней встрече с участием лидеров Франции и Китая.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что визит Макрона в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

