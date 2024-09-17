Посол Белоруссии Ганевич: Минск появится на саммите по Украине при участии РФ

«Уверен, что Белоруссия будет участвовать в таком саммите в случае участия Российской Федерации», — заявил он в интервью RTVI.

По словам Ганевича, закончить конфликт без Минска и Москвы невозможно, поскольку только славянские народы Белоруссии и России понимают, что на самом деле происходит на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план Киева по основным пунктам готов на 90%. По его словам, план содержит набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет «приблизиться к урегулированию конфликта», передает «Радиоточка НСН».

