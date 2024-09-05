Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине

Конференция по Украине уже проходила 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В Кремле отмечали, что поиск путей решения конфликта без участия России не имеет смысла.

Итоговое коммюнике саммита призвало вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях, а также освободить всех военнопленных, передает «Радиоточка НСН».

