Посол Антонов: Политика США в отношении Украины провалилась

Подтверждением тому является контрнаступление Украины, которое не происходит. По словам дипломата, американцы наращивают поставки оружия, однако Вооруженные силы России «сжигают и уничтожают все эти вооружения».

Также Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

