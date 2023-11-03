Посол Антонов: Политика США в отношении Украины провалилась
3 ноября 202300:42
Политика Вашингтона в отношении Киева провалилась, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
Подтверждением тому является контрнаступление Украины, которое не происходит. По словам дипломата, американцы наращивают поставки оружия, однако Вооруженные силы России «сжигают и уничтожают все эти вооружения».
Также Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru