Посол Антонов: Политика США в отношении Украины провалилась

Политика Вашингтона в отношении Киева провалилась, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

В ВСУ заявили, что украинский конфликт зашел в тупик

Подтверждением тому является контрнаступление Украины, которое не происходит. По словам дипломата, американцы наращивают поставки оружия, однако Вооруженные силы России «сжигают и уничтожают все эти вооружения».

Также Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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