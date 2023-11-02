В ВСУ заявили, что украинский конфликт зашел в тупик
Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, сообщил Economist главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный.
По этой причине украинская армия не сможет добиться прорыва. «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал глава ВСУ.
Он указал, что войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Однако ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается артиллерией России.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный разошлись во мнениях относительно контрнаступления и его завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru