В ВСУ заявили, что украинский конфликт зашел в тупик

По этой причине украинская армия не сможет добиться прорыва. «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал глава ВСУ.

Он указал, что войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Однако ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается артиллерией России.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный разошлись во мнениях относительно контрнаступления и его завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

