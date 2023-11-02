Посол Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ
Соединенные Штаты пытаются вмешаться во внутренние дела России, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По словам дипломата, примером вмешательства являются события в аэропорту Махачкалы. Об этом Антонов заявил в эфире «Первого канала».
Посол допустил, что количество случаев вмешательства во внутренние дела РФ будет расти по мере приближения выборов президента России.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через социальные сети руками западных спецслужб, отмечает «Радиоточка НСН».
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