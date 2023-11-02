Посол Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ

По словам дипломата, примером вмешательства являются события в аэропорту Махачкалы. Об этом Антонов заявил в эфире «Первого канала».

Посол допустил, что количество случаев вмешательства во внутренние дела РФ будет расти по мере приближения выборов президента России.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через социальные сети руками западных спецслужб, отмечает «Радиоточка НСН».

