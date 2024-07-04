Посол Антонов: Новый пакет помощи США Киеву приведёт к новым жертвам
4 июля 202404:01
Выделенный американской стороной новый пакет военной помощи Киеву приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, сообщает RT со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.
По его словам, новые американские вооружения «не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины». Дипломат отметил, что очередной пакет помощи приведет «к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей».
Сумма нового пакета помощи США для Украины составила $2,35 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru