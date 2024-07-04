Посол Антонов: Новый пакет помощи США Киеву приведёт к новым жертвам

Выделенный американской стороной новый пакет военной помощи Киеву приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, сообщает RT со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины с боеприпасами для HIMARS

По его словам, новые американские вооружения «не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины». Дипломат отметил, что очередной пакет помощи приведет «к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей».

Сумма нового пакета помощи США для Украины составила $2,35 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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