Сумма нового пакета помощи США для Украины составила $2,35 млрд

Общая сумма нового военного пакета помощи США для Украины составит $2,35 млрд, заявили в Пентагоне.

Это включает списание оружия с американских складов на сумму $150 млн долларов и выделение $2,2 млрд на закупку нового вооружения через программу USAI.

Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины с боеприпасами для HIMARS

Помимо этого, в американском оборонном ведомстве также сообщили о поставке значительного пакета ракет-перехватчиков для ПВО.

Согласно представленному списку, в рамках списания оружия с американских складов Украина получит ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РЗСО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также другие виды вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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