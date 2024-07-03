Сумма нового пакета помощи США для Украины составила $2,35 млрд
Общая сумма нового военного пакета помощи США для Украины составит $2,35 млрд, заявили в Пентагоне.
Это включает списание оружия с американских складов на сумму $150 млн долларов и выделение $2,2 млрд на закупку нового вооружения через программу USAI.
Помимо этого, в американском оборонном ведомстве также сообщили о поставке значительного пакета ракет-перехватчиков для ПВО.
Согласно представленному списку, в рамках списания оружия с американских складов Украина получит ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РЗСО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также другие виды вооружения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ увеличилось до девяти
- Кремль: Эрдоган не сможет стать посредником в переговорах по Украине
- СМИ: В США два человека пострадали из-за взрыва на оборонном предприятии
- Белый дом объяснил неудачные дебаты Байдена простудой и джетлагом
- Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности
- Сумма нового пакета помощи США для Украины составила $2,35 млрд
- Байден не рассматривает отказ от участия в выборах президента США
- Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины с боеприпасами для HIMARS
- Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесмена Шефлера 23 июля
- Москвичей предупредили о надвигающемся ливне и ураганном ветре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru