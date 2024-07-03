Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины с боеприпасами для HIMARS
США планируют предоставить новый пакет помощи Украине, включающий артиллерийские системы и боеприпасы для системы HIMARS. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, новое финансирование включает также ассигнования для Пентагона на приобретение ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS с целью поддержки Украины.
В конце июня Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $150 млн.
По данным издания, в новый пакет войдут ракеты для РСЗО HIMARS, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гранаты и артиллерийские снаряды разных калибров, передает «Радиоточка НСН».
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