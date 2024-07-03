Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины с боеприпасами для HIMARS

США планируют предоставить новый пакет помощи Украине, включающий артиллерийские системы и боеприпасы для системы HIMARS. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, новое финансирование включает также ассигнования для Пентагона на приобретение ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS с целью поддержки Украины.

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В конце июня Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $150 млн.

По данным издания, в новый пакет войдут ракеты для РСЗО HIMARS, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гранаты и артиллерийские снаряды разных калибров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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