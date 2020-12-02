Послы ЕС утвердили аналогичные акту Магнитского санкции

Послы стран Евросоюза утвердили аналогичный акту Магнитского санкционный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ЕС готов принять аналог «акта Магнитского»

В сентябре Европарламент в своей резолюции призвал организовать международное расследование дела Алексея Навального. Евродепутаты настаивают на скорейшем принятии ЕС санкций против России по принципу американского «акта Магнитского». Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что резолюция Европарламента является «насилием над здравым смыслом».

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ФОТО: РИА Новости
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