Изолировать Россию. Примет ли Европа «акт Навального»?
Европарламент принял угрожающую резолюцию в связи с предполагаемым отравлением Навального в России.
Европарламент в своей резолюции призвал организовать международное расследование дела Алексея Навального. Европейские депутаты предлагают ввести жесткие санкции против России и остановить «Северный поток – 2».
Законодательный орган настаивает на скорейшем принятии ЕС обширных ограничительных мер в отношении России по принципу американского «акта Магнитского». При этом также предлагается заморозить европейские счета фигурантов расследований, которые проводил «Фонд борьбы с коррупцией» Навального.
Депутаты Европейского парламента также призывают пересмотреть стратегически отношения с Россией и «продолжить ее изоляцию».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что резолюция Европарламента является «насилием над здравым смыслом».
«Европейский парламент в этом составе и в этот период ничего другого, кроме антироссийских резолюций, принимать не будет. Точка. Ничего другого эта машина выпускать не может. Но все их решения носят чисто рекомендательный характер. Был анекдот – что не делают на одном заводе, получается автомат Калашникова. А Европарламент выпускает все с антироссийским душком. К этому так и надо относиться. Попытки наказывать людей в чужих странах, а также целые государства, в которых люди живут, без открытого суда с участием сторон с предъявлением доказательств, является грубейшим нарушением не только международного права, но и вообще просто права. Это правовое бескультурье и насилие над здравым смыслом», - заявил он.
Экс-председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН дал несколько другую оценку резолюции Европарламента. По его словам, санкции могут быть объявлены только после расследования, которое в России невозможно.
«Конечно, власть скажет: "Как же так, как можно без суда решать вопрос, вы же правовое государство, где проведение расследования?" С другой стороны, инициаторы этих предложений понимают, что в России такие расследования просто невозможны. Если бы они были возможны, они бы давно начались. Поэтому, скорее всего, это ограничится очередным политическим скандалом, а эти предложения даже вряд ли будут приняты. Действительно, правовое государство не может основываться на фактах, не проверенных судом. Так что все это политический пиар и больше ничего», - предположил Митрохин.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН объяснил жесткую реакцию Запада нежеланием России проводить серьезное расследование случившегося с Навальным.
«Пока в России не начнется серьезное расследование этого дела, все заявления и все демарши Москвы будут восприниматься как увертки. Расследование может быть сложное и долговременное, но его надо начать. У нас расследования начинаются по таким пустякам, что в мире ни один человек не поверит, что мы не начинаем расследование, потому что не получили каких-то данных от Германии, Европы или еще кого-то. То, что расследование еще не началось, это само по себе скандал», - подчеркнул он.
Пакет санкций по Навальному предполагается принять по аналогии с «актом Магнитского». США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского», подразумевающий введение санкций в отношении граждан РФ, которые причастны, по мнению американской администрации, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона.
Адвокат и аудитор Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве. Его арестовали годом ранее по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.
К счастью, Алексей Навальный остался в живых, но в его случае санкции могут быть куда жестче. Ведь под угрозой как минимум масштабный энергетический проект, закрытие которого приведет к огромным убыткам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
- «Разведка – две трети победы»: Стрелков рассказал, как США помогают Украине
- Выпускникам российских вузов предложили выдавать по 500 тысяч рублей
- РФ потребовала от США объяснить данные о поддержке диверсий в Крыму
- Новости за ночь: Скончался автор книги «Форрест Гамп»
- Новости за ночь: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru