Изолировать Россию. Примет ли Европа «акт Навального»?

Экс-председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН дал несколько другую оценку резолюции Европарламента. По его словам, санкции могут быть объявлены только после расследования, которое в России невозможно.

«Конечно, власть скажет: "Как же так, как можно без суда решать вопрос, вы же правовое государство, где проведение расследования?" С другой стороны, инициаторы этих предложений понимают, что в России такие расследования просто невозможны. Если бы они были возможны, они бы давно начались. Поэтому, скорее всего, это ограничится очередным политическим скандалом, а эти предложения даже вряд ли будут приняты. Действительно, правовое государство не может основываться на фактах, не проверенных судом. Так что все это политический пиар и больше ничего», - предположил Митрохин.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН объяснил жесткую реакцию Запада нежеланием России проводить серьезное расследование случившегося с Навальным.

«Пока в России не начнется серьезное расследование этого дела, все заявления и все демарши Москвы будут восприниматься как увертки. Расследование может быть сложное и долговременное, но его надо начать. У нас расследования начинаются по таким пустякам, что в мире ни один человек не поверит, что мы не начинаем расследование, потому что не получили каких-то данных от Германии, Европы или еще кого-то. То, что расследование еще не началось, это само по себе скандал», - подчеркнул он.

Пакет санкций по Навальному предполагается принять по аналогии с «актом Магнитского». США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского», подразумевающий введение санкций в отношении граждан РФ, которые причастны, по мнению американской администрации, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона.

Адвокат и аудитор Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве. Его арестовали годом ранее по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.

К счастью, Алексей Навальный остался в живых, но в его случае санкции могут быть куда жестче. Ведь под угрозой как минимум масштабный энергетический проект, закрытие которого приведет к огромным убыткам.

