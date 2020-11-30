ЕС готов принять аналог «акта Магнитского»

Европейский союз намерен в ближайшее время утвердить режим санкций по аналогии с так называемым «актом Магнитского», принятым в США. Об этом объявил представитель Еврокомиссии – исполнительного органа ЕС.

Сейчас параметры документа обсуждаются в Совете Евросоюза. Ранее о начале работы над европейским «актом Магнитского» заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Закон в американском варианте ввёл односторонние ограничительные меры в отношении российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к нарушению прав человека в Российской Федерации. Согласно другому закону, принятому американским Сенатом, действия акта могут распространяться на другие государства, помимо РФ.

В дальнейшем «законы Магнитского» приняли также в Канаде и трёх прибалтийских республиках, а также обсуждаются сейчас еще в нескольких странах.

