СМИ: Страны ЕС согласовали фонд милитаризации объединения на €150 млрд

Послы Евросоюза согласовали повышение расходов на оборону на €150 млрд. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на свои источники.

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Эти деньги являются кредитным фондом. Выплаты могут выделяться членам ЕС на поддержание собственной обороны и другим странам, если чиновники посчитают это необходимым. В первую очередь, речь идет об Украине.

Еврокомиссия согласовала пакет мер еще 6 марта 2025 года. Инициатива должна быть ратифицирована всеми странами-членами. Деньги на армию являются частью фонда по перевооружению Европы, объем которого составляет €800 млрд.

Ранее сообщалось, что ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза, напоминает НСН.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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