Эти деньги являются кредитным фондом. Выплаты могут выделяться членам ЕС на поддержание собственной обороны и другим странам, если чиновники посчитают это необходимым. В первую очередь, речь идет об Украине.

Еврокомиссия согласовала пакет мер еще 6 марта 2025 года. Инициатива должна быть ратифицирована всеми странами-членами. Деньги на армию являются частью фонда по перевооружению Европы, объем которого составляет €800 млрд.

Ранее сообщалось, что ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза, напоминает НСН.

