«Вегас Голден Найтс» выиграл Тихоокеанский дивизион НХЛ

Клуб «Вегас Голден Найтс» стал победителем Тихоокеанского дивизиона в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Команда в домашнем матче против «Сиэтл Кракен» одержала победу со счетом 4:1. В результате «Вегас» завершил регулярный чемпионат НХЛ с 95 очками в 82 играх и стал недосягаем для «Эдмонтона», который следует за клубом в турнирной таблице дивизиона.

«Вегас» уже выигрывал Тихоокеанский дивизион в сезонах-2017/18, 2019/20, 2022/23, а также 2024/25.

Ранее клуб «Колорадо Эвеланш» досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

