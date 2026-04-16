«Вегас Голден Найтс» выиграл Тихоокеанский дивизион НХЛ
16 апреля 202608:23
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал победителем Тихоокеанского дивизиона в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Команда в домашнем матче против «Сиэтл Кракен» одержала победу со счетом 4:1. В результате «Вегас» завершил регулярный чемпионат НХЛ с 95 очками в 82 играх и стал недосягаем для «Эдмонтона», который следует за клубом в турнирной таблице дивизиона.
«Вегас» уже выигрывал Тихоокеанский дивизион в сезонах-2017/18, 2019/20, 2022/23, а также 2024/25.
Ранее клуб «Колорадо Эвеланш» досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.
