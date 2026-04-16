Песков: Москва сожалеет о решении Молдавии выйти из СНГ

Россия с сожалением относится к решению Молдавии покинуть Содружество Независимых Государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

«Мы сожалеем», - рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее Кишинев принял решение о выходе из СНГ. В январе стало известно, что республика запустила процесс денонсации ключевых соглашений, пишет 360.ru. Процедуру официально завершат в апреле 2027 года.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
