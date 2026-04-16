Инициатива губернатора Ульяновской области о погашении ипотеки за счет бюджета для многодетных семей — здравое и взвешенное решение, которое поможет улучшить демографию. При этом на федеральном уровне, по всей видимости, оно принято не будет. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Закрывать ипотеку за счет бюджета при рождении третьего ребенка предложили в Ульяновской области. Об этом заявил глава региона Алексей Русских, сообщило РИА Новости. «Суть в том, что при рождении второго ребенка семья получает сертификат на целевое погашение части ипотеки, при рождении третьего — остаток ипотечного кредита гасится полностью», — пояснил губернатор, добавив, что планирует выйти с инициативой на федеральный уровень. Останина поддержала предложение Русских.

«Начнем с того, что федеральный бюджет уже выплачивает 450 тысяч рублей в счет погашения ипотеки для многодетных семей. Кроме того, у семьи есть сертификат на материнский капитал при рождении первого ребенка (это около 900 тысяч рублей). О том, как это повлияет на рождаемость, можно судить по опыту братской Белоруссии, где гасится 25% ипотеки за рождение первого ребенка, 50% — второго, 75% — третьего, а при рождении четвертого она обнуляется. Я двумя руками приветствую инициативу Русских, потому что в Ульяновской области много многодетных семей, там хорошие национальные традиции, такая мера не может не сказаться на росте рождаемости. Что касается возможностей регионального бюджета, не думаю, что губернатор сделал это заявление без каких-либо финансовых расчетов, потому что он замечательный экономист. Уверена, что региональный бюджет наверняка потянет эту инициативу, и надеюсь, что другие регионы последуют примеру Ульяновской области», — сказала Останина.