Останина поддержала погашение ипотеки для многодетных семей за счет бюджета
Полное погашение ипотеки для многодетных семей не найдет поддержки на федеральном уровне, сказала НСН Нина Останина.
Инициатива губернатора Ульяновской области о погашении ипотеки за счет бюджета для многодетных семей — здравое и взвешенное решение, которое поможет улучшить демографию. При этом на федеральном уровне, по всей видимости, оно принято не будет. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Закрывать ипотеку за счет бюджета при рождении третьего ребенка предложили в Ульяновской области. Об этом заявил глава региона Алексей Русских, сообщило РИА Новости. «Суть в том, что при рождении второго ребенка семья получает сертификат на целевое погашение части ипотеки, при рождении третьего — остаток ипотечного кредита гасится полностью», — пояснил губернатор, добавив, что планирует выйти с инициативой на федеральный уровень. Останина поддержала предложение Русских.
«Начнем с того, что федеральный бюджет уже выплачивает 450 тысяч рублей в счет погашения ипотеки для многодетных семей. Кроме того, у семьи есть сертификат на материнский капитал при рождении первого ребенка (это около 900 тысяч рублей). О том, как это повлияет на рождаемость, можно судить по опыту братской Белоруссии, где гасится 25% ипотеки за рождение первого ребенка, 50% — второго, 75% — третьего, а при рождении четвертого она обнуляется. Я двумя руками приветствую инициативу Русских, потому что в Ульяновской области много многодетных семей, там хорошие национальные традиции, такая мера не может не сказаться на росте рождаемости. Что касается возможностей регионального бюджета, не думаю, что губернатор сделал это заявление без каких-либо финансовых расчетов, потому что он замечательный экономист. Уверена, что региональный бюджет наверняка потянет эту инициативу, и надеюсь, что другие регионы последуют примеру Ульяновской области», — сказала Останина.
Вместе с тем собеседница НСН усомнилась в том, что инициатива ульяновского губернатора найдет поддержку на федеральном уровне.
«На федеральном уровне принять этот законопроект уже не удалось. Федеральные власти решили пойти другим путем — поручение президента о том, что необходимо пересмотреть вопросы, связанные с семейной ипотекой, привело к тому, что сейчас на уровне Минстроя разрабатывается следующее предложение: вместо льготной (6%) и дальневосточной (2%) ипотеки теперь для семьи с одним ребенком будет ипотека под 12% годовых, с двумя — под 6%, с тремя — под 4%. То есть дифференциация пошла в сторону первоначального увеличения процентной ставки с постепенным ее уменьшением. Для семьи с одним ребенком (как правило, это молодая семья) это неподъемная ипотека. Я считаю это предложение очень разрушительным с точки зрения надежд молодых семей на приобретение жилья. Понятно, что нынешний бюджет носит оборонный, военный характер, но мы принимаем законы на будущее. Пусть закон вступит в силу с 2028, 2029 года, но молодая семья будет знать о позитивной перспективе для нее. Это было бы очень хорошим мотиватором», — подытожила она.
Ранее Останина, а также глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков внесли на рассмотрение законопроект о ежегодной индексации размера выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Горячие новости
