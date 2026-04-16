Над регионами России сбили 207 украинских БПЛА
16 апреля 202607:49
Дежурные средства ПВО ликвидировали более 200 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
Дроны сбили в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае, Крыму. Также БПЛА нейтрализовали над водами Черного и Азовского морей.
Ранее в Туапсе из-за террористической атаки беспилотников по жилым домам погибли двое детей пяти и 14 лет, пишет 360.ru.
