Над регионами России сбили 207 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали более 200 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.

Дроны сбили в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае, Крыму. Также БПЛА нейтрализовали над водами Черного и Азовского морей.

Ранее в Туапсе из-за террористической атаки беспилотников по жилым домам погибли двое детей пяти и 14 лет, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
