У экс-главы таможни Подмосковья хотят изъять имущество на 500 млн рублей

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства активы экс-начальника Московской областной таможни Вячеслава Романовского, сообщает «РЕН ТВ».

В СПЧ заявили о «трепетном» отношении к коррупционерам в России

Чиновник, не имея оснований, приобрел более 50 объектов недвижимости в Ставропольском крае, а также автомобили премиум-класса. Также он открыл сеть фитнес-клубов в Ставрополе. Объекты и машины бывший глава таможни зарегистрировал на своих родственников. Активы Романовского превышают 500 миллионов рублей.

Ранее правительство РФ выступило против запрета на зарубежную недвижимость для чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
