Трамп анонсировал переговоры Израиля и Ливана

Израиль и Ливан в четверг проведут переговоры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Как отметил глава Белого дома, Вашингтон пытается помочь сторонам сделать передышку в боевых действиях, пишет RT.

«Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра», - указал Трамп.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заявил НСН, что ситуация в Ливане напоминает замкнутый круг, из которого возможен путь к деэскалации, но для этого потребуется скоординированность действий властей Ливана и Израиля, а также США как медиатора.

