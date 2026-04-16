В Минздраве назвали вирусы, которыми можно заразиться через воду

Некипяченая водопроводная вода может спровоцировать заражение человека различными вирусами и бактериями. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин, пишет РИА Новости.

«При потреблении некипяченой водопроводной воды в организм попадают различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразитарные агенты», - сказал эксперт.

Заражение через воду может приводить к появлению кишечных инфекций с нарушением стула, рвотой, быстрым развитием обезвоживания, лихорадкой. Такие состояния особенно опасны для детей и пожилых людей. Полибин предупредил, что при жидком стуле три и более раз в сутки, рвоте, болях в животе либо повышении температуры следует в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью.

Между тем уролог-онколог Виген Малхасян предупредил, что частое употребление минеральной воды может стать причиной камней в почках, пишет 360.ru.

